Sistemas de gestión de aprendizaje corporativo - Aplicaciones más populares - Polinesia Francesa

JoomlaLMS

joomlms.com

JoomLMS es un sistema de gestión de aprendizaje multifuncional con una variedad de útiles herramientas de formación en línea para instructores y alumnos, que se pueden encontrar en soluciones LMS mucho más caras. JoomLMS ha sido incluido en la lista de los mejores LMS académicos por Talented Learning, una organización independiente de investigación y consultoría, y fue distinguido con Great User Experience y Rising Star Awards por una plataforma de revisión de software independiente: FinancesOnline. La interfaz LMS es limpia, ordenada y fácil de usar. - Compatible con SCORM y AICC, - compatible con dispositivos móviles, - aplicaciones móviles iOS y Android, - un creador de cursos, - diseño moderno, - cuestionarios y pruebas, - múltiples roles de usuario, - soporte para múltiples sistemas de pago, - herramientas de colaboración social, - una amplia gama de informes, - importación/exportación de datos Todos los cursos se crean con la ayuda de un creador de cursos incorporado. Un profesor o un administrador de LMS avanza de un paso a otro completando todos los campos necesarios. Todos los materiales de aprendizaje se cargan en las secciones correspondientes de JoomLMS. Puede cargar los materiales de aprendizaje (documentos, videos, enlaces, presentaciones, etc.) uno por uno o importar un paquete SCORM/AICC. JoomlaLMS es compatible con SCORM 1.2 y 2004 y funciona bien con cualquier herramienta de creación que admita esos formatos. Para evaluar los conocimientos de los estudiantes hay una herramienta de prueba con 13 tipos de preguntas disponibles. También es posible importar preguntas o agregar preguntas del grupo de preguntas (por ejemplo, si crea una prueba final). Una vez cargados todos los materiales del curso, se pueden unir en rutas de aprendizaje. JoomLMS contiene una serie de informes para presentar una enorme cantidad de información. Un profesor puede comprobar quién y cuándo accedió a los materiales de eLearning y ponerse en contacto con los estudiantes en caso de que no dediquen suficiente tiempo a estudiar; verificar qué preguntas y rutas de aprendizaje tomaron más tiempo para completarse y revisarlas si es necesario; Las estadísticas de descarga de documentos proporcionan información sobre los tipos de materiales en demanda. JoomLMS permite crear tareas y asignarlas a un grupo particular de estudiantes si es necesario. La sección también proporciona información sobre las estadísticas de las tareas realizadas. Por ejemplo, un profesor puede comprobar si un alumno ha completado la tarea, calificarla y enviarle una notificación por correo electrónico. Las tareas calificadas se pueden agregar al Libro de calificaciones manualmente. El precio de JoomLMS se basa en un modelo de precio por alumno activo. La licencia solo cuenta los estudiantes matriculados en al menos un curso, los profesores y administradores de LMS no se cuentan. El costo de JoomLMS comienza desde $299/año. También es posible adquirir una licencia perpetua y utilizar el sistema LMS de por vida. La mejor manera de conocer el sistema y decidir si se adapta a las necesidades de la escuela es probarlo usted mismo, especialmente porque la empresa ofrece una prueba gratuita de 30 días sin necesidad de información de tarjeta de crédito. Para probar JoomlaLMS debe enviar su solicitud en el sitio web de JoomLMS www.joomlms.com