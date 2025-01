Software básico de recursos humanos - Aplicaciones más populares - Pakistán

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now es la única suite de recursos humanos todo en uno basada en la nube que se adapta a su forma de trabajar. Construido sobre una única base de datos, ADP Workforce Now incluye capacidades de gestión de recursos humanos, nómina, beneficios, gestión de talentos, gestión de tiempo y mano de obra, aprendizaje y análisis, y regreso a la oficina. Administrar a su gente nunca ha sido tan fácil. ADP Workforce Now le proporciona las herramientas no sólo para realizar un seguimiento de la información de recursos humanos, sino también para ayudarle a gestionar su fuerza laboral y tomar decisiones basadas en datos. Y, a medida que crezca, podrá agregar la funcionalidad que necesite. Empodere a todos los niveles de su organización con herramientas y capacidades diseñadas específicamente para brindar una experiencia atractiva a líderes empresariales, gerentes y trabajadores. • Todo en uno: una plataforma de recursos humanos configurable para gestionar eficientemente todas las funciones de gestión de personas (nómina, recursos humanos, tiempo, talento y beneficios) dentro de una única base de datos. • Cumplimiento confiable: nuestra seguridad líder en la industria mantiene sus datos seguros, mientras que nuestra profunda experiencia y soluciones en cumplimiento lo ayudan a proteger su negocio. • Facilidad de uso: funciones innovadoras y fáciles de usar al alcance de su mano, que facilitan el trabajo de manera que se ajuste a sus necesidades y al mismo tiempo brindan una mejor experiencia para su fuerza laboral. • Información sobre el flujo de trabajo: tome decisiones con confianza, informado por información de la base de datos de fuerza laboral más rica y sólida del negocio. • Ecosistema integrado y conectado: amplíe sus capacidades de gestión de personas con el ecosistema de recursos humanos más grande que se integra de manera fácil y segura con soluciones líderes de terceros. Conéctese fácilmente con socios vitales como contadores, corredores y proveedores financieros. NÓMINA DE SUELDOS. Ahorre tiempo y reduzca errores con la suite todo en uno diseñada específicamente para ayudarle a operar su negocio y satisfacer sus necesidades de cumplimiento.