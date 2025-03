Herramientas de optimización de la tasa de conversión - Aplicaciones más populares - Uruguay

Airtory

Airtory es una plataforma de gestión creativa que permite a los anunciantes crear anuncios gráficos enriquecidos atractivos y de alto rendimiento en cuestión de minutos. Involucre a sus clientes potenciales, garantice un mejor y mayor retorno de la inversión (ROI) y mejore el compromiso con la marca con los anuncios rich media fáciles de crear de Airtory. Tenemos más de 500 plantillas para escritorio, dispositivos móviles, videos nativos e interactivos (aunque podemos crear plantillas personalizadas para que usted las use únicamente, o hemos encontrado una manera de ingerir anuncios creados en Google Web Designer y ejecutarlos como etiquetas Airtory, por ejemplo). esos ejemplares muy personalizados). Estos se pueden implementar fácilmente en DSP o en editores directos. Con el aumento de la popularidad de las plataformas CTV y OTT, Airtory también ha introducido anuncios de vídeo que admiten contenido dinámico, funciones interactivas y códigos QR. Estos anuncios se pueden implementar en todas las plataformas CTV y OTT, lo que permite a los anunciantes interactuar también con esos usuarios. Puede consultar los anuncios Rich Media de Airtory en la página de presentación: https://formats.airtory.com/ Además, tenemos otro producto Self Serve+, que es una oferta SaaS que permite a los editores abrir su inventario de anuncios para que los anunciantes lo configuren. y gestionar campañas de publicidad directa de forma autónoma. El generador Rich Media de Airtory también se puede integrar, ¡lo cual es solo una guinda del pastel! Por último, pero no menos importante, Airtory tiene funciones adicionales que pueden llevar sus campañas Rich Media al siguiente nivel. Cree anuncios hiperpersonales con la suite DCO de Airtory o aproveche nuestro Creador de páginas de destino para incorporarlo como oferta en su próxima campaña. En resumen, somos un proveedor más rápido, más barato, más fácil y más ágil dentro de la vertical de creación/monetización de anuncios.