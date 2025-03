Software de marketing conversacional - Aplicaciones más populares - Uzbekistán

Hoory Conversations

Hoory es un asistente de atención al cliente con IA que ayuda a su empresa a automatizar las comunicaciones de los clientes y brinda soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con demoras cero, convirtiendo cada interacción en una experiencia de cliente perfecta. Impulsado por la IA conversacional, el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, Hoory va más allá de la automatización. Entiende la intención del cliente, proporciona respuestas relevantes y mejora la lealtad del cliente, todo mientras ahorra tiempo y reduce los costos comerciales. Y además de sus capacidades avanzadas de IA, Hoory se dobla como una bandeja de entrada compartida, lo que le da a sus agentes una forma perfecta de comunicarse con los clientes. Características clave ● Bandeja de entrada Haga cargo de todas las comunicaciones de sus clientes a través de este sistema de gestión completo donde puede: realizar y realizar un seguimiento de todas las interacciones de los clientes, haga que sus agentes tomen las conversaciones de su asistente de IA, accedan a los historiales de conversación de sus clientes y a otros datos (incluida la información de contacto, la ubicación y otros identificadores), filtren las conversaciones por etiquetas, el estado de consultas, los asignados, la ubicación, etc. - Analice los cervezas de los usuarios y el historial de actividades a la mejor comprensión de sus identificaciones). priority conversations with a star to better identify your select users ● Training Train your AI assistant to provide accurate and efficient support to your customers - identify common customer queries and teach Hoory to provide instant responses for each question - make conversations more interactive and purposeful by adding buttons, links and images - add personalization to each interaction by having Hoory use customers’ name, reference their location, etc. ● Team Collaboration Invite team members to utilize your AI assistant together and support customers colaborativamente. Administre los permisos individuales y asigne tareas específicas a los expertos adecuados. ● Estilo de widget personalizable Hoory para que coincida con la identidad de su marca nombrando su widget, eligiendo una de las muchas opciones de avatar y configurando el esquema de color correcto. ● El reconocimiento de voz brinda a sus clientes más opciones de comunicación al hacer que su asistente de IA convierta sin esfuerzo el discurso en texto y viceversa. Las próximas características ● Las personas acceden a toda su base de clientes en la aplicación People con búsqueda avanzada para ver y administrar todas las interacciones con los usuarios finales. ● Soporte multilingüe que funciona en un mercado multilingüe? Proporcione atención al cliente en más de 100 idiomas capacitando a Hoory en varios idiomas a la vez, mientras crea un solo diálogo. ● Los formularios recopilan más información del cliente y obtienen más de su asistente de IA utilizando conversaciones para activar los formularios de recopilación de datos correctos. ● Las entidades proporcionan una mayor personalización mediante la creación de entidades personalizadas y permitiendo que su asistente de IA reconozca estas entidades (por ejemplo, país, correo electrónico, número de teléfono, número de cuenta, etc.) en consultas de clientes y tome acciones de condición en función de las. ● Los diálogos hacen que su asistente realice conversaciones de varios pasos y cree diálogos atractivos con sus clientes.