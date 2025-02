Software de marketing conversacional - Aplicaciones más populares - Tokelau

Cloodot

cloodot.com

Cloodot es una suite de gestión de la experiencia del cliente omnicanal todo en uno. Cloodot facilita un flujo de trabajo eficiente y consistente para construir reputación, interactuar y fomentar relaciones a largo plazo con los clientes a través de múltiples plataformas digitales. Administre chats y reseñas de múltiples listados de Google My Business, páginas de Facebook, números de WhatsApp, listados de mensajes comerciales de Google, sitios web, SMS/ Envíe números de texto, etc. a través de un panel fácil de usar. 1. Mejor reputación en línea Recopile, muestre y responda fácilmente a más reseñas. 2. Presencia sencilla de Omni Lleve todos los chats a una bandeja de entrada multiagente fácil de usar. Opción de chat directo en la búsqueda de Google para obtener más consultas fácilmente. Distribuya y asigne canales a uno o más usuarios, transfiera chats y reseñas entre usuarios y departamentos en un segundo. Varios agentes pueden colaborar y administrar canales como WhatsApp, mensajes de Google, etc., lo que no es posible con aplicaciones nativas originales. 3. Interacción rápida y de calidad Reduzca los tiempos de primera y promedio de respuesta de horas a solo segundos. Plantillas personalizadas de respuestas, recordatorios, etiquetas, tareas, notas, etc. 4. Medición automática de CSAT Encuesta CSAT automática en cada canal de chat para medir la calidad de la participación. 5. Campañas de reactivación Genere más ingresos de los clientes existentes enviando mensajes masivos sobre ofertas y programas periódicamente. 6. Reducción de la carga de trabajo Las respuestas de revisión automatizadas y el flujo de trabajo de gestión de chat colaborativo de Agent-Bot reducen la participación de la mano de obra entre un 50 y un 80 %. Hace que la interacción con el cliente sea extremadamente fácil para los agentes de CS. 7. Supervisión sencilla El seguimiento y la presentación de informes del rendimiento en tiempo real aportan una mayor responsabilidad. Los agentes se vuelven más productivos, lo que en última instancia resulta en una experiencia más rápida y de calidad para los clientes. 8. Reducción de costos Reemplaza media docena de herramientas pagas diferentes. Aumenta la eficiencia y reduce los gastos generales. 9. Acceso seguro No es necesario proporcionar a los agentes de CS ningún acceso a las plataformas nativas. Los agentes no se distraerán con otras actividades de las redes sociales. 10. Soporte superior Gerente de cuenta dedicado Soporte de guardia Capacitación del personal sin costo Sin costo de instalación