Software de inteligencia conversacional - Aplicaciones más populares - Pakistán

Autoresponder Bot

pageautoresponder.com

Autoresponder Bot es un software de respuesta automática de Facebook e Instagram que te permite: * Envíe instantáneamente respuestas personalizadas y mensajes privados: configure el software para responder automáticamente a nuevos comentarios o mensajes directos en sus publicaciones de Facebook e historias de Instagram con respuestas personalizadas. * Messenger Bot para respuestas automatizadas: configure un chatbot automatizado para responder en un orden específico a nuevos mensajes directos basados ​​en palabras clave. * Módulo de sorteos y concursos: aumente rápidamente la participación en su página de Facebook mediante la realización de concursos y sorteos. Las características clave del Autoresponder Bot incluyen: * 100% compatibilidad con los Términos de uso de Facebook * Fácil de usar y configurar, no requiere instalación * No hay límites en el número de respuestas o mensajes directos * Admite múltiples idiomas * Detecta y elimina automáticamente contenido ofensivo o spam * Posibilidad de responder automáticamente a comentarios en varios tipos de publicaciones (anuncios, publicaciones mejoradas, videos, etc.) * Opción de respuesta automática con palabras clave específicas, enlaces, correos electrónicos, amigos etiquetados, etc. * Personalización mediante etiquetas como nombre de usuario, fecha, palabra clave, etc. * Listas ilimitadas de palabras clave, plantillas y opciones de mensajes privados * Módulo de concurso de Facebook para fomentar la participación de los usuarios. El software está basado en la nube, lo que significa que no necesita instalar nada en su computadora y puede ejecutarse en segundo plano las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso cuando la computadora está apagada. Se comercializa como una solución para ayudar a las empresas a ahorrar tiempo al moderar sus interacciones en Facebook e Instagram.