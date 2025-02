Software de inteligencia de conversación - Aplicaciones más populares - Tokelau

Gong.io

Ver más. Comprenda más. Gana más. La Revenue Intelligence Platform (de Gong) transforma las organizaciones con una comprensión precisa de las interacciones con los clientes para aumentar la eficiencia empresarial, mejorar la toma de decisiones y acelerar el crecimiento de los ingresos. Permite a las empresas capturar, comprender y actuar en todas las interacciones de los clientes en una plataforma única e integrada. La plataforma de inteligencia de ingresos de Gong utiliza tecnología de inteligencia artificial patentada y patentada para comprender con precisión las interacciones de los clientes para aumentar la visibilidad, impulsar la toma de decisiones y alinear las estrategias en las organizaciones para lograr resultados exitosos. Miles de empresas innovadoras como Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio y Zillow confían en Gong para impulsar la realidad de sus clientes. Gong es una empresa privada con sede en el Área de la Bahía de San Francisco. La audiencia de usuarios de software de G2 ha clasificado a Gong en el puesto número 1 en la lista de los '100 mejores productos de software' para 2021 y 2022. Gong también fue reconocido en siete listas adicionales de G2 Best Of, que incluyen: #1 en productos de mayor satisfacción #1 en el Top 50 Productos empresariales #1 entre los 50 principales productos del mercado mediano Los mejores productos para ventas Productos para pequeñas empresas Productos de más rápido crecimiento Para obtener más información, visite www.gong.io.