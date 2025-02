Software de gestión de contratos - Aplicaciones más populares - Islas Turcas y Caicos

Juro

juro.com

La plataforma de automatización de contratos basada en IA que permite a los equipos legales y comerciales crear, ejecutar y gestionar contratos más rápido que nunca. La plataforma de extremo a extremo impulsa todo el ciclo de vida del contrato, desde el inicio hasta la renovación, todo dentro de un entorno seguro y nativo del navegador. Juro trabaja con empresas de rápido crecimiento como Trustpilot, Soundcloud y WeWork para optimizar el flujo de trabajo de los contratos y obtener una mejor visión de los datos de los contratos. Juro cuenta con el respaldo de Eight Roads, Union Square Ventures, Point Nine Capital, Seedcamp y los fundadores de Wise, Gumtree e Indeed.