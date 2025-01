Plataformas de experiencia de contenido - Aplicaciones más populares - Pakistán

SundaySky

Los profesionales del marketing modernos conocen el poder del vídeo, pero reconocen que el modelo de producción tradicional no funciona. SundaySky permite a las empresas crear, personalizar y distribuir vídeos a escala de forma eficiente e independiente. Hacemos que sea sencillo para los usuarios crear videos de alta calidad y de apariencia profesional sin experiencia previa y fácil para las empresas poner en funcionamiento un motor de contenido de video rentable. SundaySky Video Platform es un software de creación fácil de usar y habilitado para IA, que incorpora experiencia creativa con poderosas capacidades de personalización para mejorar la participación del espectador y aumentar la eficiencia operativa al reducir la dependencia de modelos de producción que consumen muchos recursos y que generan costos y tiempo significativos y requieren servicios especializados. habilidades. Tanto las empresas en crecimiento como las marcas líderes, incluidas 1000Bulbs.com, 1-800 Contacts, Aetna, Bank of America, iTHINK Financial, Okta, SalesIntel, Staples, UnitedHealthcare y muchas otras, han adoptado SundaySky para modernizar la producción de video con personalización para mejorar la participación de la audiencia. e impulsar un crecimiento empresarial eficiente.