Software de análisis de contenido - Aplicaciones más populares - Tokelau

NPAW se enorgullece de presentar su conjunto de soluciones de análisis. Una plataforma de análisis de aplicaciones y vídeo potente, intuitiva y en tiempo real que está destinada a revolucionar la industria de la inteligencia de vídeo, permitiendo a OTT, empresas de telecomunicaciones, empresas de medios y emisoras traducir miles de millones de puntos de datos en conocimientos empresariales procesables para que puedan monitorear, analizar, y aprovechar, todo mientras sus usuarios miran. En la industria del streaming en rápido desarrollo, las empresas que brindan contenido a los usuarios se enfrentan a un problema grave: la falta de visibilidad sobre una cadena de entrega de contenido prohibitivamente compleja. ¿Cómo pueden reaccionar ante la frustración de los usuarios si no saben qué salió mal? ¿Cómo pueden responder a las tendencias en desarrollo en el consumo por dispositivo si no tienen acceso a estos datos? NPAW Suite brinda a los proveedores de video una descripción general completa de la experiencia de transmisión de sus usuarios finales en tiempo real, integrándose con los reproductores para obtener los datos sin procesar que importan y traduciéndolos en paneles personalizables y fácilmente legibles que no solo brindan a las empresas todos los datos que necesitan. podría necesitar, pero también permitirles comprenderlo y actuar en consecuencia de manera significativa. El desafío que teníamos era desarrollar una evolución de nuestro producto que pudiera convertir información extremadamente compleja en un sistema de diseño visual lo suficientemente intuitivo como para permitir a los clientes identificar, crear y apilar sus propios patrones de KPI, métricas y dimensiones basadas en los datos de su servicio individual. Al trabajar estrechamente con los clientes y siempre iterando hacia una mejor versión de nuestro producto, pudimos crear un lenguaje de diseño visual lo suficientemente simple como para permitir a los usuarios obtener la visibilidad de datos que necesitan.