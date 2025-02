Plataformas de gestión del consentimiento - Aplicaciones más populares - Islas Turcas y Caicos

CHEQ

cheq.ai

El líder en seguridad de comercialización. Estudios recientes muestran que más del 27% del tráfico de Internet no es válido, lo que contribuye a la pérdida de 42 mil millones de dólares al año. Y esto no hace más que empeorar. En el panorama digital actual, cualquier persona con acceso a Internet puede causar daños importantes a cualquier sitio web en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo, independientemente de la industria o el país específico. CHEQ Essentials opera algoritmos avanzados y capacidades de monitoreo en tiempo real para detectar y bloquear esas fuentes dañinas para que no causen daños inmensos. Cada visita pasa por más de 2000 pruebas de comportamiento y, si se detecta que no es válida, la bloqueamos. Una vez que implemente CHEQ Essentials, todo su ciclo de marketing será puro y limpio. Eso significa que harás lo mismo que ayer pero no pagarás por esas visitas dañinas y derrochadoras ni por esos clics fraudulentos. Proteja sus datos y análisis, conversión en el sitio y marketing pago contra bots, tráfico falso y usuarios malintencionados, con la plataforma líder de seguridad de comercialización.