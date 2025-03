Plataformas de trabajadores conectados - Aplicaciones más populares - Trinidad y Tobago

Thrive.App

Thrive.App Ltd, establecido en 2011, proporciona la tecnología y el apoyo para ayudar a las organizaciones a "impulsar" sus comunicaciones internas y su participación de los empleados. Su sistema intuitivo de gestión de contenido permite a cualquier persona en una organización hacerse cargo de las comunicaciones de la empresa, crear y agregar contenido a una sola plataforma de comunicaciones de empleados y distribuirlo a los dispositivos móviles de los equipos. Los clientes van desde las PYME hasta las organizaciones multinacionales más grandes, todas utilizando la plataforma de Thrive para crear y adaptar sus propias aplicaciones de comunicaciones de empleados para mejorar las comunicaciones internas y involucrar aún más a sus equipos distribuidos. Este software como solución de servicio permite a RRHH, marketing, comunidades internas, comunicaciones corporativas, TI y otros profesionales crear y promover información importante, relevante, oportuna y personalizada a sus equipos "difíciles de alcanzar", aquellos que no tienen acceso o acceso limitado al correo electrónico. A diferencia de otros, Thrive se especializa en inspirar y educar a los clientes en su viaje de transformación digital a través de su plataforma SaaS, incorporación del éxito del cliente y soporte continuo. La plataforma de comunicaciones de empleados de Thrive es utilizada a nivel mundial por clientes en muchas industrias. Los clientes incluyen Deloitte, SSE, Biffa, Fairchild Medical Center, Air France KLM, Santos Brasil, An Post, SGN y muchos más. Inspire, informe e involucre a los empleados con una plataforma de comunicaciones y compromiso que sea rentable y ridículamente fácil de usar.