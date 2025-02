Software de traducción asistida por computadora - Aplicaciones más populares - Surinam

Lokalise

Lokalise es el sistema de gestión de traducción impulsado por IA de más rápido crecimiento con UI/UX limpio y claro y precios adecuados, en el que confían miles de empresas en todo el mundo. Como verdadero software multiplataforma, Lokalise permite a los equipos ágiles traducir todos sus activos digitales en un solo lugar: aplicaciones web y móviles, juegos, otro software, marketing y otros documentos, etc. Lokalise funciona mejor cuando los KPI incluyen un tiempo de comercialización más corto y una reducción de costos, así como la eliminación de la fatiga y la frustración mediante la automatización de tareas repetitivas. Con Lokalise puedes: ✓ Eleve su contenido con la brillantez de la IA. Obtenga traducciones impecables y contextualizadas en segundos. Traduce, acorta, reformula, optimiza para SEO y más. ✓ Traduce tus archivos de localización (.xml, .strings, .json, .xliff, etc.). ✓ Traduzca con su equipo interno, autónomos, comunidad, agencias asociadas o LSP más grandes. ✓ Obtenga resultados inmediatos de los motores de traducción automática (Google, DeepL) ✓ Cree flujos de trabajo de localización avanzados con tareas y estados de traducción personalizados ✓ Colabore y gestione todos sus proyectos de localización de software en una sola plataforma. ✓ Integrar la traducción en los procesos de desarrollo e implementación. ✓ Configure flujos de trabajo automatizados utilizando reglas personalizadas predefinidas, API y utilice webhooks o intégrelos con otros servicios (GitHub, Slack, JIRA, Sketch, etc.). ✓ Agregue capturas de pantalla para el reconocimiento automático de texto y su coincidencia con las cadenas de texto en sus proyectos. ✓ Cargue Sketch Artboards en Lokalise, o intercambie capturas de pantalla entre Figma o Adobe XD y Lokalise, y permita que los traductores comiencen a trabajar antes de que comience el desarrollo. ✓ Obtenga una vista previa de cómo se verán las traducciones en su aplicación web o móvil en tiempo real (Módulo iOS SDK Live Edit). ✓ Centralice su contenido de traducción y comparta el espacio de trabajo con equipos de productos y marketing que pueden extraer el contenido de varios lugares (GitHub, GitLab, Bitbucket, WordPress, Contentful, Intercom Articles y más) La audiencia principal de Lokalise está formada por desarrolladores, gerentes de proyectos/productos/localización, especialistas en marketing, servicio al cliente, diseñadores y traductores: * Desarrolladores: Lokalise fue creado para desarrolladores, por desarrolladores. Como resultado, los equipos expertos en tecnología pueden ver que nuestra API, CLI, documentación y otras herramientas son bastante completas e intuitivas. * Gerentes: administre su proceso de localización y hágalo continuo. Asigne tareas a traductores, proporcione información contextual agregando capturas de pantalla o comentarios para todos los colaboradores. Al mismo tiempo, realice un seguimiento de su progreso desde un panel. * Comercializadores: simplifique y acelere su proceso de localización. Crea campañas personalizadas e impactantes y lanza tu plan GTM en poco tiempo. * Servicio de atención al cliente: brinde asistencia a sus clientes en sus idiomas nativos con traducción por chat en tiempo real y artículos de base de conocimientos multilingües. Permita que su mesa de ayuda se globalice. * Traductores: acelere su trabajo y mejore sus habilidades con la plataforma de traducción más innovadora. Aproveche numerosas funciones CAT: memorias de traducción, editores en contexto, glosarios, funciones de pretraducción y más. * Diseñadores: pueden completar y revisar diseños en diferentes idiomas mediante integraciones con Sketch, Figma y Adobe XD. Detectar y corregir cualquier error de diseño relacionado con el ajuste del contenido traducido en las primeras etapas del proceso ahorra a los diseñadores muchos dolores de cabeza y acorta significativamente los tiempos de lanzamiento del producto.