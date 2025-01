Software de pizarra colaborativa - Aplicaciones más populares - San Pedro y Miquelón

MURAL

mural.co

No importa el "dónde". Es hora de un "cómo" diferente. Los equipos no necesitan un mejor lugar para trabajar. Necesitan una mejor manera de trabajar. Para las empresas con visión de futuro, la pizarra digital Mural es la solución. Mural es cómo los equipos trabajan mejor y hacen un mejor trabajo. Como cualquier músculo, la colaboración se fortalece cuanto más la usas. Hemos hecho que desarrollar habilidades de colaboración sea intuitivo, paso a paso y fácil con el único sistema completo que ofrece un lugar para colaborar y orientación para perfeccionar las habilidades de colaboración de su equipo. Con Mural, los equipos aprenden mientras crean. Los métodos integrados de Mural están diseñados para enseñar y fortalecer hábitos para lograr procesos más atractivos y resultados más impactantes. Sumérgete de lleno. Con Mural, no es necesaria ninguna preparación: simplemente sumérgete y comienza a practicar los hábitos de colaboración que generan un progreso más rápido, mejores ideas, equipos más felices y resultados excelentes de manera más consistente. Que sea un mural, no una reunión.