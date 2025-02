Software de plataforma en la nube como servicio (PaaS) - Aplicaciones más populares - Tokelau

Engine Yard

Engine Yard es una solución completa de soporte de Ruby on Rails que permite a las organizaciones centrarse en la creación y el desarrollo de aplicaciones, en lugar de gestionar su infraestructura. El Servicio optimizado admite entornos Ruby on Rails, PHP y Node.js, y también cualquier otro lenguaje que desee instalar, para que las aplicaciones estén en funcionamiento en AWS rápidamente. El equipo de primer nivel de ingenieros de soporte de Rails monitoreará y administrará sus aplicaciones en la nube para que pueda volver a lo que mejor sabe hacer: desarrollar aplicaciones interesantes. ¿Los dolores de cabeza de DevOps te mantienen despierto por la noche? No tiene por qué ser así.