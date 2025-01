Software de detección y respuesta en la nube (CDR) - Aplicaciones más populares - Hungría

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security es un proveedor líder de soluciones de gestión de acceso e identidades en la nube pública. Con la misión de capacitar a empresas de todos los tamaños para que innoven de forma segura y confiada, Sonrai Security ofrece seguridad de identidad, acceso y permisos para empresas que ejecutan plataformas AWS, Azure y Google Cloud. La empresa es reconocida por ser pionera en Cloud Permissions Firewall, que permite privilegios mínimos con un solo clic y, al mismo tiempo, respalda las necesidades de acceso de los desarrolladores sin interrupciones. Con la confianza de empresas líderes de diversos sectores, Sonrai Security se compromete a impulsar la innovación y la excelencia en la seguridad en la nube. Los equipos de seguridad, desarrollo y operaciones en la nube confían en la empresa. Cloud Permissions Firewall elimina todos los permisos confidenciales no utilizados, pone en cuarentena las identidades no utilizadas y desactiva los servicios y regiones no utilizados, todo con un solo clic. No hay ninguna interrupción para el negocio porque todas las identidades que utilizan permisos confidenciales mantienen su acceso y cualquier acceso nuevo se otorga sin problemas a través de un flujo de trabajo de chatops automatizado. Los equipos de SecOps dedican un 97 % menos de tiempo a lograr los privilegios mínimos y reducen la superficie de ataque en un 92 %. Después de alcanzar el privilegio mínimo en toda la plataforma, la solución Sonrai CIEM+ descubre combinaciones tóxicas de permisos y cierra las rutas de ataque no deseadas que crean con una solución automatizada o detallada.