Software de colaboración de contenido en la nube - Aplicaciones más populares - Sierra Leona

Kloud

kloud.com

Kloud es la primera plataforma del mundo donde los documentos y presentaciones se vuelven editables e interactivas conversaciones multimedia. Kloud da vida a sus documentos con la tecnología LEDOC integrada para formatear fácilmente sus documentos y en una película impulsada por la voz como presentaciones. Los equipos de negocios pueden ingresar a la misma página con comentarios matizados de línea por línea de los miembros. Sincrita los objetivos comerciales de su equipo operativo con la tecnología LEDEC. Sincronice su lenguaje de marketing en toda la empresa. Sincrita los objetivos de desarrollo de su software y equipo de productos al construir su tecnología innovadora. Integre con su software empresarial favorito, como Salesforce, Google Docs, Adobe Suite, así como su herramienta favorita de software de gestión de proyectos. Use LiveDoc para toda su documentación comercial, lo que le permite sincronizar el activo más precioso de su equipo, las mentes de su equipo. Funciones de Kloud: * Convierta un documento en una película interactiva como la presentación. Puede agregar fácilmente la voz y mezclar la voz con animaciones. También puede insertar dinámicamente contenido como sonido, video, marca, placa blanca, texto, notas adhesivas, etc. * Use Sync to Communication de manera asincrónica: habilite la interacción de los pensamientos no en tiempo real para que el equipo pueda trabajar intuitivamente junto con un intercambio de mente efectivo, ya que cualquier idea relacionada con un documento ahora se puede reproducir interactivamente como una película. Mejor reunión en línea con resolución ilimitada y, sin embargo, sin datos de transmisión de video. Kloudsync le ofrece una experiencia de reunión en línea sin igual por la mejor resolución posible y la verdadera expresión de color. Debido a que la reunión en línea de Kloud, transmite dinámicamente el documento con alta resolución sin usar datos de transmisión de video como resultado, la reunión en línea de Kloud es muy económica. * Grabación de reuniones multicanal basadas en AI: Las reuniones de Kloud se pueden grabar con el contenido LEDEC para una resolución ilimitada junto con la transmisión de intercambio de pantalla y la transmisión de video de la cámara web. Como resultado, dicho contenido grabado se puede analizar a través del motor AI para la minería de datos y el análisis estadístico. * Syncroom para una mejor comunicación multicanal con sus clientes: Kloud es la nueva plataforma de comunicación que integra el chat, el motor AI basado en BOT, la sincronización para la discusión de ideas asíncronas y las reuniones en línea en una sala de reuniones virtual. Se puede integrar con el software de atención al cliente, la solución de la fuerza de ventas y las herramientas de gestión de proyectos para agregar la función de comunicación y colaboración al software empresarial existente. * Estándar de seguridad más alto: codificación de sesión AES de 256 bits, intercambio de contraseñas RSA de 2048 bits y cifrado de datos en la tecnología REST integrada. * Y más ...