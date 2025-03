Software de gestión del ciclo de vida de los certificados (CLM) - Aplicaciones más populares - Uzbekistán

Xitoring

xitoring.com

¡Xitoring es una solución de monitoreo todo en uno para su infraestructura de TI para mantenerla rápida y simple! Key Features: - Uptime monitoring (Ping, HTTP, API, DNS, FTP, Mail, Heartbeat, Cronjob, TCP, UDP) - 1 minute interval - Linux Server Monitoring - Windows Server Monitoring - SSL monitoring - Monitor your server software (Web servers, databases, Docker, etc.) - Public and Private Status page - Over 20 notification channels included (Email, WhatsApp, SMS, Telegram, Pagerduty, and more!) - Over 15 global probing nodes - iOS and Android app Alerts and Notifications via: - Email - SMS - Mobile Push Notification - Phone Call - Telegram - WhatsApp - Slack - Microsoft Teams - Mattermost - Discord - Google Chat - Atlassian OpsGenie - Ntfy - Gotify - Spike.sh - Splunk on-call - PushOver - Pushbullet - PagerDuty - Webhooks - Soporte e integraciones del sistema operativo Zapier: - Windows Server 2012 y anteriores - Major Linux Distros (Ubuntu +14, CentOS +6) Integraciones: - Métricas básicas del servidor (CPU, memoria, uso de disco y io, network, etc.) - Servicios y procesos - Apache - Ninginx - PHP - MySQL - Mongodb - HaProxy - Redis - KeyDb - Marker - Marker - MARCO - MARCO - MARA DELGINO - MARCO - MARTING - DOCTUD - MARTING - MARTIN - Supervisor - IIS - Varnic - Rabbitmq - Couchdb - Kafka - ¡Y más! Regístrese y comience a monitorear sin costo para 2 servidores y 8 verificaciones de tiempo de actividad para siempre.