Plytix PIM es el software de gestión de información de productos (PIM) favorito del mundo para pequeñas y medianas empresas debido a su interfaz fácil de usar, precios asequibles, implementación fácil y rápida y excelente atención al cliente. Con el software Plytix PIM, ya no necesita saltar entre miles de hojas de cálculo, carpetas y archivos multimedia para buscar, editar y distribuir la información de su producto. Obtiene una herramienta de colaboración que le ayuda a optimizar sus procesos de gestión de información de productos al proporcionar una fuente central de información que le permite a usted y a todo su equipo organizar, enriquecer y distribuir información de productos con facilidad: no más hojas de cálculo, no más dolores de cabeza. Plytix PIM te ayuda a: * Deshacerse de los silos de datos de una vez por todas * Reducir tareas manuales y repetitivas * Vender más con menos trabajo * Conquistar el comercio multicanal * Disminuya su tiempo de comercialización …¡y mucho más!