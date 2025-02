Software de gestión de carrera - Aplicaciones más populares - Timor-Leste

Workhuman

workhuman.com

Fundada en 1999, Workhuman se ha comprometido a construir lugares de trabajo humanos que reconocen el valor y el potencial de cada empleado. Hoy, ayuda a los líderes de recursos humanos y empresas de algunas de las organizaciones más grandes del mundo como LinkedIn, Cisco, Eaton, Whirlpool e Intuit a construir conexiones humanas a escala global para impulsar el ROI. Las experiencias positivas de los empleados ya no son agradables; Son un imperativo comercial. Workhuman Cloud es una plataforma SaaS segura con más de seis millones de usuarios en más de 30 idiomas en 180 países, generando 100 millones de casos de conexión humana. Sus soluciones alimentan la cultura de la compañía a través del reconocimiento, el compromiso, el desempeño, la armonía laboral-vida, la inclusión y la pertenencia. Combinado con las ideas comerciales únicas inigualables de Workhuman IQ, proporciona a los líderes una visión proactiva y herramientas que no se pueden encontrar en ninguna otra solución de recursos humanos. Estas ideas se utilizan para comprender los problemas a medida que se desarrollan y para ayudar a tomar las decisiones correctas para alinear los objetivos comerciales y ofrecer un impacto inmediato. La compañía tiene doble sede en Framingham, Massachusetts y Dublín, Irlanda. Ha aparecido en la lista de Great Places to Work en Irlanda durante ocho años consecutivos y fue nombrado #1 en 2019; Es el mejor lugar de Boston Globe para trabajar durante siete años consecutivos y es un excelente lugar para trabajar certificado en los Estados Unidos.