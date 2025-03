Software de calendario - Aplicaciones más populares - Taiwán

Akiflow

akiflow.com

Akiflow es una aplicación de escritorio de administrador de tareas personal + calendario (win+mac) que te ayudará a mantenerte siempre organizado. Al volverse 10 veces más rápido en lo básico, mantenerse organizado no será una carga ni requerirá demasiado tiempo durante el día. ¿POR QUÉ AKIFLOW? Construimos Akiflow enfocándonos en acelerar los fundamentos de la productividad: capturar tareas, procesarlas y saber siempre en qué trabajar. → Reduzca el esfuerzo Al volverse 10 veces más rápido en lo básico, mantenerse organizado no será una carga ni requerirá demasiado tiempo durante el día. → Prevenir errores Akiflow está diseñado para prevenir los errores más comunes que afectan la productividad. Nuestras funciones están diseñadas para ayudarle a evitar la sobrecarga cognitiva, las distracciones, la programación excesiva y el cambio de contexto. → Tranquilidad Una única fuente de verdad. Un horario claro. Notificaciones para guiarte durante todo el día. Todo a un atajo de distancia. Akiflow está diseñado para mantener tu mente clara y enfocada. NUESTRAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES INCLUYEN → Bandeja de entrada de tareas universal: capture cualquier cosa, en cualquier lugar. Centraliza tus tareas. → Barra de comandos: ordena las cosas en segundos. Prioriza, planifica y pospone con atajos de teclado. → Una herramienta: no más cambios de contexto. Tareas + Calendarios. Tu única fuente de verdad. → Notificación de bandeja: sepa siempre qué hacer a continuación. Tu día de un vistazo. LLENO DE FUNCIONES → Comparta disponibilidad: no más ping-ping entre las pestañas de correo electrónico y calendario para compartir su disponibilidad. Selecciona y comparte rápidamente tus espacios en segundos. → Tareas recurrentes: cree tareas con cualquier recurrencia: todos los días, cada primero del mes, personalizadas, lo que sea. → Gestión de prioridades: establezca en Akiflow sus objetivos reales (las tareas que le harán progresar) y comience a ejecutarlas. → Bloqueo de tiempo: bloquee el tiempo en su calendario para sus tareas. Akiflow creará un evento en su calendario para informar a sus colegas cuando esté ocupado. → Zonas horarias: pulsa un atajo para mostrar la zona horaria de cada ciudad en tu calendario, junto con tu hora local. → Listas inteligentes: etiquetas personalizadas para organizar su trabajo como mejor le parezca. Fáciles de agregar, le ayudan a tener una visión visual clara de su día. → Notificaciones inteligentes: lo que necesitas, en el momento adecuado. No te pierdas nunca una reunión, accede rápidamente a una llamada. Mejor aún, totalmente personalizable. INTEGRADO CON TODAS TUS APLICACIONES Gmail, Calendar, Slack, Gmail, Zoom, Todoist, Trello, Asana, Superhuman y más. También puedes solicitar las integraciones que desees.