Software de calendario - Aplicaciones más populares - Timor-Leste

BeforeSunset AI

beforesunset.ai

BeforeSunset AI es un planificador diario de IA basado en la web diseñado para ayudar a equipos y profesionales ocupados con la planificación diaria y la gestión del tiempo. CÓMO FUNCIONA: Con el planificador de IA BeforeSunset y el software para hacer, puede planificar su día a través del calendario y la lista de tareas pendientes, revisando los logros de ayer y las tareas pendientes. Puede cumplir con el cronograma durante todo el día si realiza un seguimiento del tiempo de cada tarea y se concentra en una tarea a la vez. Además, al estimar el tiempo necesario para cada tarea, puede asegurarse de que su trabajo avance según lo planeado y realizar los ajustes necesarios. Cierra el día con los análisis proporcionados por BeforeSunset AI para revisar y reflexionar sobre el progreso que lograste. CARACTERÍSTICAS: Deje que la IA planifique su día por usted: BeforeSunset AI crea el horario perfecto sincronizando su calendario y su lista de tareas pendientes sin que usted se preocupe por ello. La IA optimiza su lista de tareas pendientes para lograr el cronograma perfecto: el asistente de IA crea subtareas para usted y las convierte en tareas procesables. Tenga el mejor plan para su rutina: para una planificación diaria eficaz, pregúntese: cuál es la tarea, cuánto tiempo llevará y cuánto tiempo hay disponible. BeforeSunset ayuda con todos los pasos. Establezca objetivos por etiquetas: utilice etiquetas para mejorar su planificación diaria a través de la asistencia de IA, realice un seguimiento de su progreso mediante análisis y establezca objetivos y categorice sus tareas pendientes de manera efectiva. Análisis semanales: obtenga una visión general de sus logros semanales y planifique un éxito aún mayor. Marcadores: acceda fácilmente a sus tareas y notas favoritas en un instante. Trabajen todos en un solo espacio de trabajo: su compañero de equipo no sabrá sobre su lista de compras ni sus asuntos privados, lo prometemos. Puede separar las tareas pendientes de su trabajo/equipo arrastrando y soltando sus tareas pendientes. Manténgase conectado con Team Feed: puede compartir su progreso si lo desea y ver actualizaciones en tiempo real de su equipo. También puedes conocer el estado de ánimo de tu compañero de equipo y lo que le gusta y lo que no le gusta. Conoce a tus compañeros de equipo: ¿Quieres romper el hielo, pero no sabes cómo? Simplemente verifique su información, ¿qué les gusta o no? Y conózcalos mejor. No te pierdas nunca un cumpleaños y, confía en nosotros, sabrás los conceptos básicos para iniciar esa primera conversación sin que resulte incómodo. Establecer ubicación: vea cómo su lugar de trabajo afecta su planificación y rendimiento diarios en la página de análisis. Establece tu estado de ánimo y escribe sobre ello: aprende sobre el estado de ánimo de tus compañeros de equipo sin siquiera preguntarles. Revíselos si es necesario. Establece etiquetas para cada área: ahora puedes configurar etiquetas para saber en qué está trabajando cada miembro del equipo o si podrás trabajar con tu mejor amiga en la misma área.