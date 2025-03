Servicios de calendario y programación - Aplicaciones más populares - Ciudad del Vaticano

HEY Calendar

Día tu día. El nuevo y nuevo calendario pone tiempo de tu lado. Semana tras semana, no mes tras mes La gente piensa en días y semanas, no meses. ¿Qué es mañana? Más adelante esta semana? ¿La próxima semana? El Hey Calendar se basa en cómo piensas, no cómo se diseñaron los calendarios de papel. Hábitos y aspectos destacados Establecer un hábito, quédate con él. Encierre en un círculo eventos importantes para que se destacen. Llena tus días con recuerdos o momentos, no solo eventos. "En algún momento de esta semana" imita la vida real ¿Necesitas obtener un cambio de aceite? Obtener algo de efectivo del cajero automático? ¿Escribir una nota de agradecimiento? Tal vez esta semana o la próxima, ¿no está exactamente seguro de cuándo tendrás una oportunidad? Hey sabe que "tal vez" es algo real. Y mucho más El calendario Hey es un calendario con todas las funciones con muchos giros originales en convenciones comunes, y no tan comunes. Pronto te preguntarás por qué todos los calendarios no funcionan así. - Establezca las cuenta regresiva para eventos anticipados - Use etiquetas de día para agregar contexto a los días -Configurar subcalendarios codificados por colores - Recordatorios flexibles para que no te pierdas