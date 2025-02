Software de programación empresarial - Aplicaciones más populares - Tokelau

Arrangr

arrangr.com

Arrangr es la forma más rápida y sencilla de organizar una reunión de negocios, ya sea virtual o en persona. No más innumerables correos electrónicos, mensajes de texto y/o llamadas telefónicas para concertar una fecha y hora. Ya no tendrás que buscar una URL o un PIN para organizar un chat de vídeo o una conferencia telefónica. Ya no tendrá que abrir otro navegador para buscar una cafetería con el ambiente y la ubicación adecuados para celebrar su reunión importante. Arrangr integra todas estas tareas en un servicio sencillo manteniendo un ojo puesto en la velocidad, la simplicidad y la claridad. En tan solo 30 segundos, se puede organizar una reunión completa de la manera que todos queremos y necesitamos.