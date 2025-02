Software de protección de marca - Aplicaciones más populares - Timor-Leste

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy es un software de precios minoristas utilizado por empresas de todos los tamaños de una variedad de industrias en todo el mundo. El software de precios minoristas, basado en inteligencia artificial y aprendizaje automático, ayuda a los profesionales del comercio electrónico a monitorear y analizar datos de precios y cambiar el precio de los productos, según su estrategia de mercado. A los usuarios se les ofrece adquisición de precios y múltiples mecanismos de informes para analizar datos. El análisis ayuda a las organizaciones a identificar oportunidades de fijación de precios, como qué productos tienen un precio inferior o si el precio se puede reducir, pero permanecer dentro del margen de beneficio deseado. Al integrar Price2Spy con Google Analytics 4, permite realizar referencias cruzadas y analizar dos conjuntos de datos. Esto le ayuda a identificar productos con un alto número de visitas y un bajo número de ventas, productos en los que está dejando dinero sobre la mesa al no aumentar los precios y una forma de analizar los productos que se venden lentamente. La API de Price2Spy permite una estrecha integración con el software de la organización y permite igualar automáticamente los precios siguiendo a los competidores. Si los cambios de precio están dentro de un cierto margen o por encima de un umbral determinado, el precio de la marca se puede actualizar automáticamente sin necesidad de realizar ninguna acción. El módulo Repricing le permite definir sus estrategias de precios para identificar qué productos pueden subir/bajar de precio y cambiar estos precios en su tienda en línea. Antes de realizar cualquier cambio de precios, sus productos deben coincidir con los productos de sus competidores. Ofrecemos comparación manual de productos, coincidencia automática y comparación automática híbrida mediante aprendizaje automático. El algoritmo de aprendizaje automático (ML) analiza los productos de su sitio y de sus competidores para garantizar que solo se sugieran candidatos que coincidan significativamente. Todo esto es aprobado por un humano. Recientemente, cada vez más de ustedes han utilizado nuestros servicios de extracción de datos de productos, donde rastreamos sitios y extraemos información de productos. Price2Spy es capaz de monitorear sitios web creados para proteger a las aplicaciones de monitoreo. Puede ver virtualmente los precios de su competencia incluso si sus sitios web no quieren ser monitoreados. En caso de que esté utilizando una de las plataformas compatibles, como; Shopify, Magento, BigCommerce, 3dcart, PrestaShop, etc. Price2Spy le brinda la posibilidad de integrarlo con un clic y realizar cambios de precios en tiempo real de acuerdo con sus estrategias de precios. Hay poco que hacer por su parte para que el sistema esté en funcionamiento. Price2Spy ofrece tutoriales, demostraciones y soporte en línea para ayudar a los usuarios en el camino.