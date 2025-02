Software de plataformas de bots - Aplicaciones más populares - Túnez

My AskAI

myaskai.com

My AskAI es su chatbot de atención al cliente con IA, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana para brindar respuestas instantáneas a sus clientes en su sitio o por correo electrónico. Capacitado con el conocimiento de su empresa, su chatbot garantiza que sus clientes siempre tengan una respuesta a sus preguntas y las pasará a su equipo (humano) si no puede responder, brindando lo mejor de ambos mundos y aumentando la satisfacción y retención del cliente. Descubra cuáles son sus problemas o preguntas comunes en un instante con información de inteligencia artificial para que pueda dedicar menos tiempo a consultas genéricas y más tiempo a desarrollar su producto. Vemos que, en promedio, el 79 % de las conversaciones son resueltas directamente por la IA entre nuestros usuarios, lo que ahorra miles de horas de tiempo de soporte que se pueden dedicar a oportunidades más estratégicas. Reduzca sus solicitudes de soporte en más del 50%, de la noche a la mañana, con My AskAI.