Software de facturación - Aplicaciones más populares - Turkmenistán

Bill.com

bill.com

Bill.com es un proveedor de software basado en la nube que automatiza las operaciones financieras de back-office para pequeñas y medianas empresas. La plataforma Bill.com conecta a las empresas con sus proveedores y clientes para ayudarlos a administrar sus entradas y salidas de efectivo. Los principales competidores incluyen Tipalti y Yaypay. Bill.com se asocia con las instituciones financieras de EE. UU. Más grandes, más del 70% de las 100 principales firmas de contabilidad de EE. UU., Liderando los paquetes de software de contabilidad, incluidos Oracle Netsuite, Sage Intacct., Quickbooks y Xero, y es el proveedor preferido de soluciones de pagos digitales para CPA. com, la subsidiaria tecnológica del Instituto Americano de CPA (AICPA). Una plataforma de automatización de pagos de extremo a extremo y marcada blanca, Bill.com Connect se ofrece a Financial Instituciones como parte de su solo ecosistema de banca comercial en línea de inicio de sesión. Los clientes actuales incluyen JPMorgan Chase Commercial Bank, Wells Fargo, Commerce Bank y First National Bank of Omaha. Bank of America y PNC también utilizan Bill.com como parte de sus ofertas de tecnología de pagos. A partir de 2019, la compañía tiene oficinas en San José, California y Houston, Texas.