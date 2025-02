Software de facturación - Aplicaciones más populares - El Salvador

Xero

xero.com

Xero is a New Zealand domiciled public technology company, listed on the Australian Stock Exchange. Xero is a cloud-based accounting software platform for small and medium-sized businesses. La compañía tiene tres oficinas en Nueva Zelanda (Wellington, Auckland y Napier), seis oficinas en Australia (Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane y Perth), tres oficinas en el Reino Unido (Londres, Manchester y Milton Keynes), tres Oficinas en los Estados Unidos (Denver, San Francisco y Nueva York), así como las oficinas en Canadá, Singapur, Hong Kong y los productos de Sudáfrica. on the type and number of company entities managed by the subscriber. Its products are used in over 180 countries.