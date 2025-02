Software de facturación - Aplicaciones más populares - Sierra Leona

Bill.com

Bill.com es un proveedor de software basado en la nube que automatiza las operaciones financieras administrativas para pequeñas y medianas empresas. La plataforma Bill.com conecta a las empresas con sus proveedores y clientes para ayudarles a gestionar sus entradas y salidas de efectivo. Los principales competidores incluyen Tipalti y YayPay. Bill.com está asociado con las instituciones financieras más grandes de EE. UU., más del 70 % de las 100 principales firmas de contabilidad de EE. UU., paquetes de software de contabilidad líderes que incluyen Oracle NetSuite, Sage Intacct., QuickBooks y Xero, y es el proveedor preferido de soluciones de pagos digitales para CPA. com, la filial de tecnología del Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA). Bill.com Connect, una plataforma de automatización de pagos de extremo a extremo con marca blanca, se ofrece a instituciones financieras como parte de su ecosistema de banca empresarial en línea con inicio de sesión único. Los clientes actuales incluyen JPMorgan Chase Commercial Bank, Wells Fargo, Commerce Bank y First National Bank of Omaha. Bank of America y PNC también utilizan Bill.com como parte de sus ofertas de tecnología de pagos. A partir de 2019, la empresa tiene oficinas en San José, California y Houston, Texas.