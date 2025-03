CLDXR

cldxr.com

CLDXR es una plataforma de publicación de autoservicio y gestión de activos en la nube de realidad extendida para usuarios B2B. Agrega diferentes tecnologías AR/VR como AR.js, Quick Look, 8th Wall para WebAR, pero también ARKit/ARCore para aplicaciones de Android e iOS y facilita el acceso a través de una interfaz web unificada sin esfuerzos de desarrollo adicionales. A través de la misma interfaz web, los usuarios pueden administrar sus activos de contenido, crear proyectos y asignar miembros del equipo a los proyectos correspondientes. También se integran la generación automática de códigos QR, la gestión de enlaces y amplias estadísticas. Nos complace ofrecer nuestra tecnología, incluida la consultoría, como solución empresarial, o actuar como proveedor de soluciones para agencias creativas y digitales que no pueden o no quieren realizar el desarrollo de TI por sí mismas, pero que aun así quieren ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras. CLDXR ofrece 3 planes de precios: emprendedor, pequeña empresa y empresa