Software SDK de realidad aumentada (RA) - Aplicaciones más populares - Tonga

Variant Launch

launchar.app

WebAR en iOS y Android: sin aplicación Inicie su experiencia AR en el navegador desde cualquier enlace o código QR con nuestro sencillo SDK de Javascript. Seguimiento de calidad nativa sin costo por vista. Después de crear casi 100 experiencias de RA, analizamos detenidamente los puntos débiles que sentíamos con los servicios WebAR existentes. Creamos Launch para que fuera más barato, más confiable y mejor en todos los aspectos. ¿No hay soporte para WebXR en iOS? Ningún problema. Con Launch, puede crear experiencias basadas en navegador que funcionen en dispositivos iOS. No más cancelaciones de proyectos debido al impacto de los precios. Un costo mensual fijo a una fracción del precio de otras plataformas AR. No más escalas rotas. No más deriva. No más nerviosismo. Seguimiento mundial sólido y estándar de la industria a través de ARCore y ARKit.