Software de audioconferencia - Aplicaciones más populares - Santa Elena

CommPeak

commpeak.com

Descubra el poder de CommPeak: su solución de comunicación definitiva basada en la nube En CommPeak, tienen la misión de revolucionar la comunicación empresarial basada en la nube, haciéndola más fácil y asequible que nunca. Se dedican a capacitar a personas y empresas como la suya con productos y servicios de calidad superior que impulsen el éxito. He aquí por qué CommPeak se destaca como la solución definitiva para sus necesidades de comunicación: || Soluciones de contact center en la nube que impulsan las ventas CommPeak simplifica la comunicación empresarial con sus soluciones de centro de contacto basadas en la nube altamente personalizables. Ya sea que se centre en centros de llamadas entrantes, salientes o combinados, sus herramientas innovadoras están diseñadas para satisfacer sus necesidades comerciales únicas. Con CommPeak, podrá disfrutar de las siguientes ventajas: * Cobertura global: amplíe su alcance con sus servicios de terminación SIP A-Z en todo el mundo, que incluyen 10 conmutadores regionales, números de marcación dentro del país y DID locales para más de 75 países. Experimente llamadas constantemente de mayor calidad. * Seguro y confiable: opere con confianza utilizando sus soluciones en la nube de centro de llamadas listas para empresas. Priorizan la seguridad de sus datos con cifrado de extremo a extremo y cumplimiento de estándares de seguridad internacionales. Sus productos son escalables y confiables, lo que le garantiza llegar a sus clientes sin estrés. * Compromiso de calidad superior: benefíciese de sus conexiones directas con proveedores de nivel 1 y soluciones en la nube de call center personalizables. Ofrecen servicios internos patentados que permiten un enrutamiento global más corto y rápido, respaldados por soporte dedicado las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. || Comunicaciones globales rentables en la nube Como proveedor global de centros de contacto en la nube, CommPeak siempre ofrece precios altamente competitivos. Pero lo que realmente nos diferencia de otros proveedores de VoIP en la nube es su compromiso con su éxito: * Soluciones personalizadas: CommPeak ofrece soluciones de centro de contacto personalizadas y rentables adaptadas a su negocio. Dígale adiós a la molestia de trabajar con múltiples proveedores de telecomunicaciones: ellos brindan un conjunto completo de servicios basados ​​en la nube para satisfacer todas sus necesidades de comunicación. * Soporte en vivo: acceda a un equipo de soporte en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, dedicado a maximizar su éxito operativo. Están aquí para ayudarle en cada paso del camino. * Implementación rápida Con CommPeak, puede tener su centro de contacto en funcionamiento en tan solo dos días hábiles, lo que garantiza que siempre estará por delante de la competencia. Sus soluciones disponibles de forma modular permiten a las empresas crear soluciones altamente personalizadas basadas en sus modelos de negocio únicos. * CommPeak Dialer: optimizado para un rendimiento superior con automatización, análisis en tiempo real, personalización, coincidencia de agentes principales, monitoreo y más de 50 integraciones de CRM. * Servicios VoIP: mejore sus comunicaciones con sus servicios VoIP: calidad superior, tarifas competitivas, cobertura global y soporte 24 horas al día, 7 días a la semana. * Cloud PBX: optimice sus operaciones con su Cloud PBX: análisis en tiempo real, gestión de colas, configuración rápida y un softphone integrado para una comunicación eficiente. * Números DID: mejore la comunicación con sus números DID locales: activación rápida, amplias capacidades y un portal de usuario intuitivo con análisis detallados. * Plataforma de SMS: impulse sus campañas de SMS con su plataforma fácil de usar: análisis extensos, personalización y fácil integración de API para una comunicación efectiva. * LookUp: ¡deja de perder tiempo y dinero con números no válidos! Recupere información detallada de cualquier número de teléfono y su validez a través de API o su panel amigable. * Voz a texto: precisión de transcripción de primer nivel con su solución basada en aprendizaje automático, compatible con más de 75 idiomas, búsqueda avanzada de palabras clave y manejo sólido del ruido.