GitLab

gitlab.com

GitLab es una herramienta de ciclo de vida de DevOps basada en web que proporciona un administrador de repositorio Git que proporciona funciones de wiki, seguimiento de problemas y canalización de integración e implementación continua, utilizando una licencia de código abierto, desarrollado por GitLab Inc. El software fue creado por los desarrolladores ucranianos Dmitriy Zaporozhets y Valery Sizov. El código se escribió originalmente en Ruby, y algunas partes luego se reescribieron en Go, inicialmente como una solución de administración de código fuente para colaborar dentro de un equipo en el desarrollo de software. Posteriormente evolucionó a una solución integrada que cubre el ciclo de vida del desarrollo de software y luego a todo el ciclo de vida de DevOps. La pila de tecnología actual incluye Go, Ruby on Rails y Vue.js. Sigue un modelo de desarrollo de núcleo abierto en el que la funcionalidad principal se publica bajo una licencia de código abierto (MIT), mientras que la funcionalidad adicional está bajo una licencia propietaria.