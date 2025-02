Mercados de API - Aplicaciones más populares - Sint Maarten

IFTTT

ifttt.com

If This Then That, también conocido como IFTTT, es un servicio gratuito basado en web que crea cadenas de declaraciones condicionales simples, llamadas subprogramas. Un subprograma se activa por cambios que ocurren dentro de otros servicios web como Gmail, Facebook, Telegram, Instagram o Pinterest. Por ejemplo, un subprograma puede enviar un mensaje de correo electrónico si el usuario tuitea usando un hashtag o copia una foto en Facebook al archivo de un usuario si alguien etiqueta a un usuario en una foto. Además de la aplicación basada en web, el servicio se ejecuta en iOS y Android. En febrero de 2015, IFTTT cambió el nombre de su aplicación original a IF y lanzó un nuevo conjunto de aplicaciones llamado Do, con el que los usuarios pueden crear aplicaciones y acciones de acceso directo. En 2015, los usuarios de IFTTT crearon alrededor de 20 millones de recetas cada día. Desde entonces, todas las funcionalidades del conjunto de aplicaciones Do se han integrado en una aplicación IFTTT rediseñada.