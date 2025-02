Software de animación - Aplicaciones más populares - Siria

Vyond

vyond.com

Resultados de expertos sin el esfuerzo. Haga videos atractivos en segundos. Vyond es la plataforma de creación de video con IA que pone el poder de un estudio de producción de video, desde la escritura de guiones hasta el video terminado, justo a su alcance. Use Vyond Go, el primer script generativo de IA generativo de la industria y creador de video para crear instantáneamente un video de corte áspero a partir de un mensaje de texto simple. Luego use Vyond Studio, nuestro poderoso creador de video de arrastrar y soltar, para editar esos videos o crear videos originales con la ayuda de miles de personajes, plantillas y fondos prefabricados. Vyond está construido para ayudarlo a comunicarse mejor. Cree de manera fácil y eficiente videos profesionales que nivelen sus comunicaciones comerciales. Llegar a la atención de las partes interesadas distraídas de hoy con videos interesantes relevantes para cualquier función de la industria y el trabajo. Tenga la seguridad de que sus datos son seguros dentro de nuestra plataforma construida para la fuente de entreprise que está certificada ISO 27001 (para todas las ubicaciones y casos de uso), y GDPR y CCPA cumplen con el CCPA. Vyond GO: El guión con IA y el creador de video que estamos tomando la creación de video de fácil hasta instantáneo con Vyond GO. Ingrese un mensaje o una caída en su contenido preexistente para crear instantáneamente un script, y ver como Vyond crea un video en segundos. Use nuestro editor simple basado en texto para pulir rápidamente su video, luego implementa su video como es o llévelo a Vyond Studio para ajustar. Vyond Studio: un poderoso creador de video de arrastrar y soltar obtiene una capacidad completa de creación de video y edición con nuestro poderoso creador de video basado en la línea de tiempo de arrastrar y soltar. Cientos de plantillas prefabricadas, más de 40,000 accesorios y un creador de personajes con todas las funciones proporcionan el detalle y la relevancia para construir el video exacto que necesita para cualquier industria o caso de uso.