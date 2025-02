Plataformas de análisis - Aplicaciones más populares - Tonga

Phocas Software

phocassoftware.com

¿Necesita sentirse bien con sus datos? Si su negocio necesita avanzar más rápido y con mayor certeza, Phocas puede ayudarlo. Contamos con una plataforma de análisis y planificación empresarial todo en uno para uso en toda la empresa. Una única fuente de verdad gobernada alimentada directamente desde su ERP, contabilidad y otros sistemas. Phocas resuelve los problemas que tienen las empresas del mercado medio al obtener información, generar informes, realizar un seguimiento del rendimiento, gestionar equipos de ventas, planificar gastos, gestionar el flujo de caja, elaborar presupuestos, realizar previsiones y finalizar el mes. Ya sea que piense en términos generales o vaya directamente a los detalles, con Phocas usted lidera el camino en el descubrimiento de datos, con la confianza de que los resultados serán precisos y en tiempo real. Phocas sigue su línea de pensamiento para responder preguntas comerciales críticas tan rápido como a su cerebro (o a su jefe) se les ocurren. Phocas no sólo responde a tus preguntas; ¡Descubre nuevas preguntas y oportunidades en las que nunca habías pensado! Diseñado para usuarios no técnicos, Phocas ofrece potentes capacidades analíticas y de generación de informes financieros que ahorran tiempo. Muestra datos en segundos sobre ventas, inventarios, pronósticos, precios, márgenes de beneficio, presupuestos y más a nivel local, regional o global. Phocas le permite realizar consultas de datos ad hoc o asociar y consolidar datos, identificar tendencias, realizar modelos y mantenerse por delante de la competencia. Cualquier usuario de Phocas puede crear paneles interactivos fácil y rápidamente, colaborar con ellos y revisarlos en el momento sin la ayuda del departamento de TI. Los paneles de Phocas le permiten hacer más que arañar la superficie. A diferencia de muchas herramientas de BI, puede ir directamente desde su panel a los datos comerciales subyacentes, hasta llegar a una transacción individual. Tú decides cuántos detalles quieres ver y cómo quieres verlo. La seguridad inteligente le permite aplicar o eliminar restricciones a los datos que diferentes usuarios pueden ver, ahorrando al departamento de TI horas de tiempo creando paneles individuales para sus usuarios. Nuestros estados financieros automatizan los informes de fin de mes (dígale adiós a las disputas repetitivas de Excel) y simplifican la consolidación de múltiples entidades. Phocas Budgeting and Forecasting le permite revisar fácilmente los presupuestos y proporciona un proceso más dinámico para ayudar a los líderes financieros a mantenerse al día con los cambiantes climas económicos y comerciales. Incorpore fuentes de datos adicionales para crear presupuestos basados ​​en los impulsores, realizar un seguimiento del rendimiento real frente a las previsiones y más. Phocas se integra exitosamente con todos los principales programas ERP o CRM (y casi cualquier otra fuente de datos que su empresa pueda utilizar) para brindarle un inicio rápido que puede personalizarse fácilmente según sus necesidades específicas. Nuestra implementación gobernada y seguridad de usuario basada en el negocio brindan las soluciones que le permitirán a usted y a su personal de TI mantenerse productivos y dedicados a su negocio principal. Phocas también le ofrece la posibilidad de combinar datos transaccionales y geoespaciales en un mapa fácil de ver. Muestre la rentabilidad trazando los 10 clientes principales en una ciudad, región o país en un mapa. Identifique una ubicación particular o use un mapa de calor para mostrar datos de múltiples ubicaciones. El mapeo de Phocas se puede utilizar con OpenStreetMap o la API de Google. Phocas ofrece una suite completa de Business Intelligence para uso móvil. Llevar Phocas de viaje le brinda la capacidad de interrogar datos en tiempo real dondequiera que esté. Accede a tus datos en cualquier lugar y en cualquier momento. ¡En tu coche, en el aeropuerto, en el extranjero o en la playa! Los clientes han calificado consistentemente a Phocas con una calificación alta en la encuesta anual BARC desde 2013.