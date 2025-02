Software de generación de vídeo con IA - Aplicaciones más populares - Sint Maarten

SpiritMe

spiritme.tech

Spirit Me es una herramienta que permite a los usuarios producir videos instantáneamente con avatares digitales. Utilizando tecnología de texto a voz, Spirit Me genera videos con imágenes, voces y expresiones realistas. La herramienta está diseñada para ser simple y asequible, ofreciendo un plan gratuito con tres minutos de video y dos avatares de stock, así como un plan de suscripción para un avatar personalizado a $ 69/mes o $ 499/año. Además, Spirit Me ofrece un plan prepago con una variedad de opciones de pago y avatares para satisfacer las necesidades individuales. La herramienta es ideal para aquellos que buscan convertirse en influenciadores digitales, crear anuncios de video personalizados e involucrar a sus espectadores. Spirit Me también ofrece la integración de chatbot y la capacidad de generar una cantidad interminable de contenido de avatar digital. Los usuarios pueden unirse a una lista de correo electrónico para mantenerse al día con las noticias y las ofertas. En general, Spirit Me proporciona una plataforma fácil de usar y asequible para crear videos de avatar digital.