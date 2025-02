Software de asistente de ventas con IA - Aplicaciones más populares - Sint Maarten

Collective[i]

collectivei.com

Los equipos de ventas productivos e informados trabajan de forma más inteligente y ganan más. Collective[i] es un enfoque holístico para alinear sus datos, personas y procesos. A esto lo llamamos optimización de la relación con el cliente. Imagine todo, desde sus datos, cómo opera su equipo de ventas y las actividades realizadas, volviéndose más eficiente simplemente trabajando con las herramientas de ventas existentes en su pila. Para operaciones de ventas y marketing, Collective[i] proporciona una recopilación de datos limpia, completa y automatizada. Al utilizar la automatización robótica de procesos (RPA), las actividades se capturan automáticamente a partir de las herramientas de trabajo que utilizan los equipos de ventas (correo electrónico, calendario, etc.), se limpian para actualizar contactos, nombres de empresas, etc. y se registran en CRM automáticamente utilizando nuestra tecnología patentada y datos masivos. red. No se pierden datos ni tiempo valioso, lo que aumenta exponencialmente la calidad de los datos registrados y la productividad organizacional entre un 20 y un 30 %. Collective[i] mantiene la idoneidad continua de los datos de CRM corrigiendo automáticamente los contactos obsoletos y la información de los clientes potenciales objetivo. Para la gestión de ventas, Collective[i] ofrece transparencia e inteligencia impulsada por AI/ML en todas y cada una de las oportunidades. No más revisiones prolongadas de la cartera de proyectos ni sorpresas al final del trimestre. Los gerentes pueden comprometerse con los ingresos con confianza, inspeccionar oportunidades importantes en cualquier momento y gestionar y retener mejor talento excepcional con visibilidad completa del volumen y la calidad de sus actividades. Collective[i] brinda a los gerentes inteligencia generada por IA/ML sobre los compradores basada en la vasta red de Collective[i]. Para los profesionales de ventas, Collective[i] ofrece orientación a lo largo del recorrido de cada comprador, indicaciones impulsadas por IA/ML sobre dónde y en quién centrar el tiempo, además de destacar a los miembros de las redes sociales y laborales que pueden ayudar a acelerar las ventas y aumentar las tasas de ganancias. La tecnología de Collective[i] es transformadora y una parte esencial del conjunto de tecnologías de la organización de ventas moderna.