Software de chatbots de IA - Aplicaciones más populares - Polonia

TypingMind

typingmind.com

Typing Mind es una interfaz de usuario de chat que le permite utilizar chats de IA de todos los modelos de IA populares con su clave API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini, etc.). Al utilizar la clave API con una interfaz de Chat UI como Typing Mind, obtienes los siguientes beneficios: * Solo pagas por lo que usas (en lugar de una suscripción mensual como ChatGPT Plus) * Su conversación de chat NO será utilizada para capacitación por parte de OpenAI/Claude/etc. * Chatea con múltiples modelos cómodamente dentro de una interfaz unificada * Disfrute de una interfaz de usuario de chat avanzada y profesional con toneladas de funciones * Typing Mind está desconectado primero y es privado de forma predeterminada. Todos sus datos, mensajes y claves API se almacenan localmente en su dispositivo y nadie puede verlos excepto usted.