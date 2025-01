Software de verificación de edad - Aplicaciones más populares - Pakistán

Token of Trust

Los informes de reputación del consumidor de Token of Trust® son la forma más fácil para que los consumidores demuestren su identidad ante empresas y otros. Las empresas pueden utilizar la plataforma de identidad de Token of Trust para evaluar a los consumidores durante la incorporación de la cuenta, al momento del pago o en cualquier momento previa solicitud. ¿Su empresa necesita verificar la edad de sus clientes? ¿Ubicación? ¿Identidad? No se preocupe, esa es nuestra especialidad. Con los flujos de trabajo configurables de Token of Trust, las empresas pueden definir las características de identidad del consumidor que es importante capturar y verificar y luego establecer reglas sobre cómo manejar automáticamente el proceso de aprobación.