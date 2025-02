Software de contabilidad - Aplicaciones más populares - Senegal

Asana

Asana es una aplicación web y móvil diseñada para ayudar a los equipos a organizar, realizar un seguimiento y gestionar su trabajo. Forrester, Inc. informa que "Asana simplifica la gestión del trabajo en equipo". Es producido por la empresa del mismo nombre. (Asana, Inc.) Fue fundada en 2008 por el cofundador de Facebook, Dustin Moskovitz, y el ex ingeniero de Google y Facebook Justin Rosenstein, quienes trabajaron para mejorar la productividad de los empleados de Facebook. El producto se lanzó comercialmente en abril de 2012. En diciembre de 2018, la empresa estaba valorada en 1.500 millones de dólares.