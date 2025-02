Software de correo directo basado en cuentas - Aplicaciones más populares - Eslovenia

Printfection

printfection.com

Printfection es una plataforma de gestión de regalos que simplifica la compra, gestión y distribución de regalos y mercancías de marca. Clientes como Zendesk, BetterHelp, Hinge y Gusto nos utilizan para enviar regalos fácilmente a clientes, clientes potenciales, empleados y eventos. Esto respalda sus esfuerzos de ABM y podemos ahorrarle horas de tiempo administrando regalos, ayudándolo a obtener y medir un mayor retorno de la inversión de sus esfuerzos de marketing de regalos. LO QUE NOS SEPARA DE OTRAS EMPRESAS DE SWAG Hay literalmente cientos de compañías de swag y sitios web de swag. La mayoría ofrece servicios sencillos de impresión y distribución de productos promocionales, es decir, puede colocar su logotipo en algunas tazas y un par de camisetas y luego enviarlo a su oficina. La mayoría de estas empresas de regalos NO proporcionan ninguna tecnología. No hay forma de regalar regalos estratégicamente a clientes actuales o potenciales, no hay integraciones con Salesforce (o cualquier otro CRM) ni conexiones con herramientas de automatización de marketing como Marketo, HubSpot, Zapier, etc. Printfection es un servicio completo, de principio a fin. plataforma de gestión y cumplimiento donde no solo puede marcar miles de artículos realmente creativos, sino que también puede enviar estratégicamente ese botín a cualquier parte del mundo a través de su pila tecnológica existente. Cada cliente también obtiene un administrador de cuenta dedicado y un equipo de éxito de regalos, donde compartimos regularmente qué regalos funcionan mejor para eventos, obsequios, recompensas para clientes, etc., y lo mantenemos informado sobre los mejores y más recientes artículos. Somos un servicio de botín que muy pocas empresas han experimentado antes. CREACIÓN DE SWAG Explore nuestro extenso catálogo que presenta cientos y cientos de increíbles productos promocionales o envíe una solicitud de investigación de artículos. Agregamos nuevos artículos al catálogo todo el tiempo según las necesidades del cliente. Nuestro proceso de configuración de artículos hace que sea increíblemente fácil colocar su logotipo y arte corporativo en casi cualquier cosa: camisetas, sudaderas con capucha, mamelucos, tazas, botellas de agua, parlantes, productos tecnológicos, rompecabezas, juegos de Jenga, lo que sea. Podemos crear productos realmente divertidos y creativos, como piñatas o camillas de masaje. ¡Anímate y piensa fuera de lo común! ALMACENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE BOTINES Por supuesto, podemos enviar regalos directamente a su oficina o a cualquier ubicación, pero la verdadera genialidad detrás de Printfection es que almacenaremos todos sus regalos por usted. No más armarios de oficina o mazmorras desordenados. Una vez que solicite su botín, los artículos se envían a nuestro centro logístico. Luego podrá iniciar sesión en la plataforma y ver todo su inventario en tiempo real. Cuando desee enviar regalos a empleados, prospectos, clientes, socios o a un evento, con solo unos pocos clics, enviaremos y procesaremos todos los pedidos por usted. Es así de fácil. SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENVÍO DIRECTO DE CAMISETAS Si bien marcamos cientos de artículos, tenemos algunos clientes que a menudo comienzan con camisetas corporativas. Podemos imprimir su logotipo y diseño en muchos tipos diferentes de camisetas, incluidos todo tipo de tamaños y telas. También podemos realizar envíos directos de cualquier tipo de ropa personalizada, incluidas sudaderas con capucha, pantalones, mamelucos, etc. Somos una de las empresas de envío directo de camisetas más flexibles que existen. CUMPLIMIENTO DE SWAG Nunca ha sido tan fácil hacer llegar su mercancía corporativa a sus prospectos, clientes y empleados. Puede enviar su propio botín a nuestro almacén para usarlo en campañas, y cualquier botín nuevo que solicite mediante el uso se almacenará para usted. Con sólo unos pocos clics, puedes enviar cualquier artículo a cualquier parte del mundo; ya sea para una cuenta crítica que está intentando cerrar o para un cliente leal que acaba de renovar o lo ayudó con un estudio de caso. EMBALAJE Y KITS PERSONALIZADOS Hacemos que sea fácil crear increíbles kits personalizados para incorporar nuevos clientes, utilizarlos en sus esfuerzos de ABM o deleitar a los nuevos empleados. Los kits personalizados le permiten marcar sus cajas de embalaje con su obra de arte personalizada, agregar inserciones y rellenos personalizados y organizar cuidadosamente cualquier artículo de su elección. ¡Perfecto para brindar la mejor experiencia de unboxing! DROPSHIPPING DE EVENTOS (PRODUCTOS PROMOCIONALES DROPSHIP) Hacemos que el envío directo de productos promocionales/botín a eventos sea increíblemente fácil. Puedes enviar los artículos que quieras. Nuestra función de embalaje para eventos significa que todas tus prendas llegarán cuidadosamente enrolladas y etiquetadas por talla y género, por lo que todo lo que tendrás que hacer es sacar tus camisetas de la caja en tu stand y estarás listo para el espectáculo. Cuando finalice su evento, simplemente puede enviar cualquier obsequio no utilizado a nuestro centro logístico, lo que reducirá drásticamente el gasto desperdiciado. Si seleccionas entrega garantizada, tus artículos llegarán en una fecha específica. ¡Nunca más tendrás que luchar para conseguir regalos de ida y vuelta a un evento! INTEGRACIÓN DE SALESFORCE E INTEGRACIONES DE HERRAMIENTAS DE MARKETING Deje que sus representantes de ventas soliciten regalos directamente a través de Salesforce. O automatice los obsequios a través de Marketo, HubSpot, Intercom o cualquier cantidad de herramientas aprovechando nuestra integración de Zapier. También puedes configurar una tienda de artículos de empresa aprovechando nuestra integración de Shopify. Printfection es la forma más sencilla de enviar regalos a cualquier persona en cualquier parte del mundo.