Software de gestión de ausencias - Aplicaciones más populares - Pakistán

PieTrack

pietrack.com

Pietrack es una aplicación web y de escritorio para pequeñas y medianas empresas. La plataforma incluye recursos humanos (gestión de licencias, nómina, reuniones, etc.), gestión de proyectos (gestión de tareas, aplicación de seguimiento para instalar y ejecutar proyectos, reuniones de proyectos, documentos de proyectos, etc.), ventas (seguimiento de clientes potenciales, contactos, documentos, etc.). ) y módulo de marketing (plantillas de correo electrónico, campañas, etc.) que son personalizables.