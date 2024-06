Snaptrude is a web-based 3D modeling software (BIM) for Architects and Designers. Designers use Snaptrude to create better buildings faster with the help of data and automation. Unlike other design tools, Snaptrude allows for multiplayer collaboration enabling project teams to design together.

Sitio web: snaptrude.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Snaptrude. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.