Satish Sir, a través de Learn More Pro, está trabajando para proporcionar a las personas información de nivel básico a avanzado sobre software y hardware relacionado con el campo de la informática a través de sus cursos a un costo mínimo. Satish Sir tiene aproximadamente 16 años de experiencia en la enseñanza en el campo de la informática, en los que ha impartido educación informática a más de 40.000 estudiantes en institutos de informática fuera de línea durante 14 años y a más de 65.000 estudiantes a través de su Learn More Pro en línea. He hecho el trabajo de dar.

Sitio web: skillcourse.in

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a skillcourse. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.