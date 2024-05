Silicon Valley Bank (SVB), una división de First Citizens Bank, es el banco de las empresas e inversores más innovadores del mundo. SVB ofrece banca comercial y privada a particulares y empresas de los sectores de tecnología, ciencias biológicas y atención sanitaria, capital privado, capital de riesgo y vinos de primera calidad. SVB opera en centros de innovación en todo Estados Unidos, atendiendo las necesidades únicas de sus clientes dinámicos con una profunda experiencia, conocimientos y conexiones en el sector. La empresa matriz de SVB, First Citizens Bancshares, Inc. (NASDAQ: FCNCA) es una de las 20 principales instituciones financieras de EE. UU. con más de 200 mil millones de dólares en activos. First Citizens Bank, miembro de la FDIC.

Sitio web: svb.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Silicon Valley Bank. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.