Scratchpay es un servicio financiero proporcionado por Scratch Financial, Inc. que aloja sus cargas de trabajo en la infraestructura de nube pública de Google Cloud Platform (GCP). Scratchpay es una startup estadounidense que ofrece préstamos a particulares para atención médica (inicialmente para mascotas y ahora extendidos a personas). La empresa está totalmente integrada en GCP y cuenta con un plan de soporte y servicios de Google. Scratchpay aloja todos los servicios en GCP Cloud y la solución ha estado en producción públicamente durante varios años. La empresa mejora continuamente la oferta de servicios. Muchos servicios diferentes de GCP están en uso activo y otros se están evaluando. Scratchpay cuenta con un equipo interno experto que trabaja en el desarrollo de software, análisis de datos y desarrollo comercial. La empresa también cuenta con miembros del equipo interno especializados en seguridad de la información; sin embargo, no hay GCP dedicado ni otros expertos en computación en la nube en el equipo. Siempre interesado en mejorar su uso de los servicios de GCP siguiendo las mejores prácticas y con un enfoque en seguridad y optimización, Scratchpay buscaba una Evaluación de Seguridad realizada por un consultor experto de GCP.

Sitio web: scratchpay.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Scratchpay. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.