Scene One es un software en línea para escribir novelas y libros. Cuenta con un editor de texto simple e intuitivo y administra todas sus escenas y proyectos de escritura. El software funciona en varios dispositivos, incluidos equipos de escritorio, portátiles, tabletas y teléfonos, lo que permite a los usuarios cambiar sin problemas entre dispositivos. Funciona en un navegador web y no requiere instalación adicional en su dispositivo. Todas sus palabras se almacenan de forma segura en la nube, lo que garantiza la accesibilidad desde cualquier lugar. Scene One ofrece varias herramientas de escritura de libros, incluido un contador de palabras para seguir el progreso y establecer objetivos de escritura, y un asistente de escritura con IA que ayuda a los usuarios a escribir de forma más rápida y clara. Además, proporciona una función wiki personalizada para la construcción de mundos donde los usuarios pueden crear perfiles detallados para los personajes, elementos y ubicaciones de su historia y realizar un seguimiento de cada mención de estos elementos de la historia. Otras características importantes incluyen la opción de compilar y exportar manuscritos como PDF o DocX, planificación de historias y gestión de revisiones utilizando 'Save the Cat! Beat Sheet Manager' y el 'Revision Board' que ayuda a los usuarios a realizar un seguimiento de sus notas y recordatorios sobre manuscritos completos o escenas individuales.

Sitio web: sceneone.app

