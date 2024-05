Rvvup is a Payments 3.0 multi-rail payment platform that delivers new real-time open banking and digital currency payments, alongside Cards, PayPal, Apple Pay & BNPL - future proofing businesses with one simple integration, instant settlement, increased conversion and lower fees.

Sitio web: rvvup.com

