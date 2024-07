Promethean AI es una herramienta revolucionaria de Inteligencia Artificial (IA) que trabaja junto con artistas para construir mundos virtuales. Ofrece una variedad de funciones diseñadas para ayudar a los artistas a resolver problemas creativos, generar ideas y automatizar tareas mundanas y no creativas. También tiene la capacidad de aprender y adaptarse a los gustos individuales de cada Artista. La versión gratuita de Promethean AI está disponible para uso no comercial y hay opciones de licencia adicionales disponibles para proyectos con financiación inferior a 100.000 dólares al año (Indie) y superiores (Profesional). Promethean AI es una creación de Andrew Maximov, director de arte técnico de Naughty Dog Inc. (Sony Interactive Entertainment). Andrew, junto con un equipo de especialistas experimentados en tecnología y entretenimiento, han trabajado juntos para crear una herramienta que facilite a los artistas crear y compartir su trabajo. El objetivo de Promethean AI es democratizar el proceso creativo y capacitar a cualquiera para crear historias que de otro modo serían imposibles. Promethean AI presenta una gama de herramientas diseñadas para ayudar a los artistas, desde la instalación y personalización de recursos hasta los conceptos básicos de la línea de comandos y la enseñanza de Promethean. . Además, Promethean AI ofrece un programa de pasantías de arte ambiental, donde intercambian su experiencia en la construcción de mundos virtuales por información para hacer que la experiencia del artista sea mejor y más rápida. Finalmente, han aparecido en diversas publicaciones, como WIRED, VentureBeat, 80.lv, GamesIndustry.biz y Gamasutra.

Sitio web: prometheanai.com

